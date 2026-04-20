Rhône : 4 500 km de sentiers de randonnée balisés, 600 km supplémentaires prévus en 2026

Promenade, randonnées… Le Département du Rhône a aménagé plus de 4 500 km de sentiers de randonnée à travers son territoire. 600 km supplémentaires doivent être balisés cette année.

Pour les adeptes des sorties au grand air, c’est une très bonne nouvelle. Dans un communiqué diffusé ce lundi, le Département du Rhône annonce avoir aménagé plus de 4 500 km de sentiers de randonnée à travers le territoire. Le dernier en date, un sentier au départ d’Avenas, sur la commune de Deux-Grosnes, a été balisé aujourd’hui par une équipe des Brigades Natures ainsi qu’une autre en charge du balisage des itinéraires.

Plus de 600 km supplémentaires de sentiers doivent être balisés en 2026, traversant 27 communes du nord du département. Deux nouveaux cartoguides ont par ailleurs été créés par la collectivité afin de valoriser l’ensemble de ces sentiers et de répondre aux envies de promeneurs.

Ce déploiement du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIRP) représente un investissement de 400 000 euros, indique enfin le Département.

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