Près de Lyon : un conducteur héliporté après une collision avec un poids lourd

Un important accident impliquant un fourgon et un poids lourd s’est produit ce mardi 6 octobre sur la RD51, à Quincieux, au nord de Lyon.

Un accident de la circulation a provoqué d’importantes perturbations dans la matinée de ce mardi 6 octobre à Quincieux, à quelques kilomètres au nord de Lyon. Aux alentours de 7h15, sur la RD51, un fourgon a percuté l’arrière d’un poids lourd.

Sous la violence du choc, l’avant du fourgon a été fortement endommagé selon les informations de nos confrères du Progrès. Le conducteur s’est retrouvé bloqué à l’intérieur du véhicule et a dû être désincarcéré par les secours.

Blessé, l’homme a ensuite été pris en charge et transporté à l’hôpital par hélicoptère. Son pronostic vital n’était pas engagé. La circulation, quant à elle, est restée perturbée jusqu’à environ 10h45. À noter que les dépistages réalisés sur les deux conducteurs se sont révélés négatifs.

Lire aussi : Rhône : un couple d’octogénaires victime d’un home-jacking, deux individus interpellés