4 millions d'euros en 2027 : comment Villeurbanne veut s'adapter aux fortes chaleurs

Pour faire face notamment aux conditions climatiques de plus en plus difficiles, la Ville de Villeurbanne entend investir 4 millions d'euros l'année prochaine pour adapter les écoles et les équipements de la petite enfance aux fortes chaleurs.

C'est un été qualifié de "meurtrier" par Cédric Van Styvendael que vient de vivre Villeurbanne et l'ensemble de la Métropole de Lyon. A l'occasion du premier bilan de ce second mandat et de la présentation des grandes orientations de l'action municipale de l'équipe dirigée par le maire de Villeurbanne, la Ville a présenté différentes mesures pour adapter son patrimoine, et notamment ses écoles, aux fortes chaleurs.

Un vaste "plan fraîcheur" sera ainsi mis en place dans les écoles et les équipements de la petite enfance pour "faire face à la précocité, la récurrence et à la durée des épisodes de fortes chaleurs". "On sait que les conditions d'apprentissage sont fortement dégradées dès qu'on dépasse les 23 ou 24 degrés" explique Jacques Vince, adjoint au maire de Villeurbanne chargé du patrimoine municipal. "On n'apprend pas bien par forte chaleur et il faut désormais le prendre en compte" complète-t-il.

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10 à 15 groupes scolaires concernés en 2027

Si l'adjoint explique qu'il faudrait au minimum 100 millions d'euros à la Ville si elle souhaitait adapter l'intégralité de son patrimoine, "un chantier colossal et de long terme", la municipalité veut mettre en place des mesures de court et moyen terme pour adapter les établissements scolaires. "Après avoir réalisé un énorme travail de diagnostic, il va falloir qu'on priorise établissement par établissement car on ne pourra pas tout faire l'année prochaine" estime Jacques Vince.

Des premières interventions, dans 10 à 15 groupes scolaires, sont prévues dès 2027, pour un montant global estimé à 4 millions d'euros. "Les travaux porteront notamment sur le remplacement des menuiseries extérieures, l'installation de brasseurs d'air, de brise soleil, films solaires ou de stores extérieurs et de brumisateur dans les cours" détaille la Ville, qui affirme vouloir prioriser les bâtiments les plus exposés et les salles situées en étage.

"On envisage également, quand cela est nécessaire, de climatiser certaines salles dans les écoles, pour une surface totale à traiter d'environ 15 000 m2" reprend Jacques Vince. En parallèle de ces interventions, deux groupes scolaires (Jean-Jaurès et Albert-Camus) seront rénovés thermiquement dans les "deux à trois prochaines années".

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Enfin, le groupe scolaire Émile-Zola sera agrandi au cours du mandat. Une série d'investissements qui doit permettre à Villeurbanne de commencer à rattraper son retard face à des épisodes de chaleur toujours plus précoces et récurrents. Avec 100 millions d'euros de travaux estimés pour l'ensemble du patrimoine municipal, le "chantier colossal" évoqué par Jacques Vince ne fait que commencer.