Soleil et douceur... À quelle météo s'attendre cette semaine à Lyon ?

Après une semaine ensoleillée, la tendance se confirme. La météo s'annonce encore clémente cette semaine à Lyon.

Alors que la semaine passée a été marquée par un retour du soleil et des températures assez douces, le temps printanier semble se maintenir. "La semaine s’annonce très ensoleillée", confirme Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net.

Les conditions anticycloniques expliquent ce temps ensoleillé et sec sur l’ensemble de la région, précise-t-il toujours, bien que les matinées restent assez fraîches, en accord avec les températures de saison, ne dépassant ainsi pas 8 degrés. Mais le mercure devrait toutefois dépasser les 20 degrés chaque après-midi de cette semaine. Le ciel devrait rester bleu dans les prochains jours avec un soleil perçant, mais pourrait toutefois se voiler par moment.

Les journées de mercredi et vendredi seront les plus douces

Mercredi et vendredi s’annoncent être les journées les plus douces, atteignant les 23 degrés et dépassant donc les normales de saison de 4 à 5 degrés, toujours selon Guillaume Séchet.

"Cette forte amplitude thermique au cours de la journée est caractéristique de la saison", explique ce dernier. Ainsi, aucun risque de pluie n’est à signaler. Cette tendance devrait se poursuivre en début de semaine prochaine, voire jusqu’à la fin du mois d'avril.