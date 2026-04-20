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Photo d’illustration. © Tim Douet

À Bron, une Audi A4 percute un scooter et fuit les lieux de l’accident

  • par LR

    • Dans la nuit de dimanche à lundi, le conducteur d’une Audi A4 a, en doublant une voiture rue de la Marne à Bron, percuté un scooter. Il a pris la fuite.

    Dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de minuit, un jeune homme de 18 ans qui sortait de son travail a été violemment percuté par une Audi A4 rue de la Marne, à Bron, et éjecté de son scooter sous la violence du choc.

    Selon nos confrères du Progrès, l’Audi A4 tentait de doubler une Twingo au moment des faits. La victime aurait ensuite été traînée sur plusieurs mètres par les deux voitures. Personne ne s’est arrêté pour lui porter assistance.

    C’est l’un des collègues du jeune homme, non loin derrière lui, qui a finalement prévenu les secours. Il a été transporté à l’hôpital Edouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Une enquête a été ouverte par le commissariat de Vénissieux afin d’identifier les fuyards.

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