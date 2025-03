L'union locale CGT de Villeurbanne organise des réunions publiques contre la retraite à 64 ans.

Alors que se déroule actuellement le grand conclave sur les retraites promis par le Premier ministre, l'union locale CGT de Villeurbanne continue de se mobiliser contre la retraite à 64 ans. "Si la retraite à 64 ans est toujours contestée aujourd'hui c'est grâce à la mobilisation syndicale et populaire sans faille", indique la section locale dans un communiqué ce lundi.

Elle organise ainsi "des temps d'information et d'échanges avec les salariés afin de mieux cerner les différents concepts et projets". Ouvertes au public au Palais du travail de Villeurbanne, elles se dérouleront les mardi 11 mars, 1er avril et 6 mai de 14 h à 16 h et les jeudi 27 mars, 17 avril et 15 mai de 18 h à 21 h.

Des matinée ciné-débat seront également organisées le 12 avril et le 17 mai dans un lieu qui n'est pas encore déterminé.