Un contrôle routier réalisé à Tassin le 7 mars après un accident sur la route de Paris a conduit à de nombreuses sanctions.

Le 7 mars en fin de matinée, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly mené un contrôle routier sur la route de Paris à Tassin-la-Demi-Lune, alors qu'un accident s'était produit sur l'axe quelques jours plus tôt.

"Les résultats de cette opération sont, une fois de plus, préoccupants", déplore la gendarmerie du Rhône. En 1 h 30 de contrôle, les quatre militaires engagés ont relevé 24 infractions dont trois délictuelles. L'opération a conduit notamment à deux rétentions immédiate du permis de conduire et une mise en fourrière.

Quatre excès de vitesse de plus de 30 km/h au dessus des limitations ont été enregistrés, et quatre autres de plus de 20 km/h. Cinq personnes utilisant leur téléphone au volant ont été sanctionnées, et deux individus conduisant sous l'emprise de stupéfiants ont également été arrêtés.