Retour sur le début de la Coupe du monde de football des Lyonnaises  

Après trois matchs, dont deux victoires et un match nul, les Bleues vont affronter en huitième de finale l’équipe surprise du Maroc et espère de nouveau compter sur ses cinq Lyonnaises performantes lors de la phase de poule.

C'est fait, la France termine première de son groupe et va entrer dans une autre dimension avec les matchs à élimination directe. Après un match assez poussif face à la Jamaïque (0-0), les Bleues ont su se remobiliser face au Brésil (2-1) avant de dérouler face au Panama (6-3). Parmi les huit buts inscrits lors de cette phase de poule, trois Lyonnaises, dont Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et la jeune de 19 ans Vicki Becho ont réussi a faire trembler les filets. Amel Majri et Selma Bacha n’ont certes pas marqué, mais ont contribué grandement à la réussite de l’équipe.

Après leur victoire face au Panama, les Bleues terminent 1ère du groupe F et poursuivent l'aventure !#FiersdetreBleues #FIFAWWC pic.twitter.com/dEoKzhDO1l — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 2, 2023

Le Maroc fait la surprise et l’Allemagne retourne au pays

Pour leur prochain match, les joueuses d’Hervé Renard affronteront le Maroc, mardi 8 août. Après avoir perdu lourdement (6-0) lors du premier match face à l’Allemagne, les lionnes de l’atlas ont su mettre les bouchées doubles pour terminer deuxième de leur groupe juste devant les Allemandes. La Lyonnaise Sara Däbritz et son équipe double championne du monde (2003 et 2007) passent donc à la trappe dès le premier tour.

Au total sur les 13 Lyonnaises engagées en début de compétition, réparties dans huit équipes, 11 sont encore dans la compétition si l’on rajoute Kadidiatou Diani fraîchement arrivé début août dans le club de la capitale des Gaules. L’ancienne Parisienne est d’ailleurs la meilleure buteuse de l’équipe de France avec 3 buts inscrits.