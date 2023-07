L'Équipe de France féminine de football s'est brillamment imposée face au Brésil (2-1) lors de son deuxième match de la Coupe du monde, prenant ainsi une position favorable pour la qualification. Cette victoire, obtenue grâce à deux buts marqués par les Lyonnaises Eugénie Le Sommer et Wendy Renard, permet aux Bleues de s'emparer de la tête du groupe devant le Brésil, la Jamaïque et le Panama.

Après un début de tournoi compliqué avec un match nul contre la Jamaïque (0-0), les Françaises ont affiché une toute autre intensité lors de leur affrontement contre le Brésil à Brisbane. Dès le coup d'envoi, elles ont montré leur détermination et leur solidarité pour prendre l'avantage.

C'est Eugénie Le Sommer, l'attaquante lyonnaise de 34 ans, qui a ouvert le score en marquant de la tête, s'imposant ainsi comme la joueuse du match. Malgré cette avance, le Brésil a réagi en début de seconde période en égalisant grâce à un but de Debinha.

#FIFAWWC | ⚽ BUUUUUUUT POUR L'ÉQUIPE DE FRANCE !



🇫🇷 C'est Eugénie Le Sommer qui ouvre la marque après une remise de Kadidiatou Diani ! Les Bleues prennent les devants face au Brésil, c'est mérité !





Le suspense a duré jusqu'à la 83e minute, où Wendy Renard, également lyonnaise et âgée de 33 ans, a finalement débloqué la situation en inscrivant le deuxième but de la rencontre. Une performance d'autant plus remarquable que la joueuse avait été incertaine pour ce match en raison d'une blessure.

#FIFAWWC | 🤩 C'EST FINI ! L'ÉQUIPE DE FRANCE S'IMPOSE 2-1 FACE AU BRÉSIL !



🇫🇷 Magnifique réaction des Bleues qui prennent la tête de leur groupe avant le dernier match de poules !





Avec cette victoire, l'Équipe de France féminine se positionne en tête du groupe F avec trois points, devançant ainsi le Brésil qui compte trois points. La Jamaïque et le Panama ferment la marche du groupe avec respectivement un point et aucun point, mais s'affronteront dans la foulée.

Un dernier match de poule contre le Panama ce mardi à 12h

Cette belle option pour la qualification place les Bleues dans une position prometteuse pour la suite du tournoi. Elles peuvent désormais aborder les prochains matchs avec confiance, s'appuyant sur cette victoire solide face à une équipe brésilienne réputée pour sa compétitivité. Tout reste encore à jouer, mais cette performance démontre que l'Équipe de France possède un potentiel prometteur pour briller dans cette compétition internationale. Rendez-vous mardi 2 août à 12h pour le prochain match des Bleues contre le Panama.