Au safari de Peaugres, une hyène tachetée est née pour la première fois en France

Dans le bien connu safari de la région Auvergne-Rhône-Alpes en Ardèche, un nouveau petit mammifère a montré le bout de son nez le 14 juillet dernier. Une première dans le pays.

Le parc zoologique de Peaugres a vu la naissance d’une petite hyène tachetée le jour de la fête nationale. Fait rare pour être souligné, il s’agit de la première naissance en France et seulement la troisième en Europe. Sa mère, Mattei, après une gestation de 3 mois a donnée naissance à son premier petit dans son enclos.

Sur son site, le safari de Peaugres affirme que " l'espèce fait partie d'un programme d'élevage européen afin de garder une population génétiquement et démographiquement saine".

La plus grande hyène

Originaire d’Afrique subsaharienne, la hyène tachetée est la plus grande des hyènes. Le mammifère est l’espèce la plus sociable des carnivores. Le cri de la hyène est très caractéristique et peut ressembler à un rire ou a un ricanement humain.

Le bébé hyène tachetée a aussi la particularité de naitre les yeux ouverts et avec les dents déjà bien acérées. Il nait aussi avec un pelage noir, "qu'il perdra dans les premiers mois au profits d'une fourrure sable, tacheté de noir", précise le site du parc zoologique.