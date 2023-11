Décès de l’eurodéputée de la Drôme Michèle Rivasi

Michèle Rivasi en 2019 à Villeurbanne. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Eurodéputée écologiste de la Drôme, Michèle Rivasi est décédée mercredi 29 novembre d’une crise cardiaque. Elle avait 70 ans.

La nouvelle est tombée ce mercredi 29 novembre, à l’heure où étaient célébrées les obsèques de l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb. Députée européenne de 14 ans, l’élue écologiste de la Drôme Michèle Rivasi est morte d’une crise cardiaque à l’âge de 70 ans.

Celle qui a aussi été députée socialiste de la Drôme entre 1997 et 2002 et adjointe au maire socialiste de Valence Alain Maurice achevait son troisième mandat. Elle s’était fait connaître dès 1986, deux semaines après la catastrophe de Tchernobyl, en fondant la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (Criirad).

Normalienne agrégée de biologie, plus récemment elle s’était illustrée par des prises de position controversées contre la vaccination, rappelle l’AFP. Pendant l'épidémie de Covid-19, elle avait ainsi pris position contre la vaccination obligatoire et avait comparé le pass sanitaire avec l’apartheid, le régime sud-africain qui de 1948 à 1991 a instauré des lois ségrégationnistes.

Lire aussi : Lobbys : “Tous les élus autour du Tricastin sont achetés” (Michèle Rivasi)