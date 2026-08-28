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Tramway T1 près de l’INSA. @WilliamPham

Lyon : un adolescent se fait voler sa chaîne en or dans le tramway, deux suspects interpellés puis relâchés

  • par Romain Balme
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    • À Lyon, un adolescent de 16 ans a été frappé et gazé avant de se faire arracher sa chaîne en or. Deux suspects ont été interpellés dans le tramway T1, avant d'être remis en liberté.

    Ce jeudi 27 août, aux alentours de 11h10, un adolescent de 16 ans s’est fait arracher sa chaîne en or, non-loin de l’arrêt de tramway Halle Tony Garnier (Lyon 7e). Deux individus sont arrivés par derrière pour lui subtiliser son bijou, après lui avoir asséné un coup de poing sur la pommette gauche. Le jeune homme aurait reçu du gaz lacrymogène en direction de son visage, mais a réussi à se protéger avec son avant-bras. Selon LyonMag, la victime aurait tenté de poursuivre ses agresseurs, en vain, mais il a réussi à prendre une photo.

    Les policiers ont ensuite rapidement rejoint l'adolescent, avant de se rendre avec lui à l’arrêt Halle Tony Garnier. Sur place, une rame du T1 venait de commencer à repartir en direction de Debourg. Le tramway T1 a donc été interrompu. À l'intérieur, deux hommes correspondant à la description de la victime sont retrouvés, puis interpellés.

    Toujours selon nos confrères, l'un des deux prévenus aurait lâché une bombe lacrymogène à terre avant son interpellation. Un couteau de cuisine doté d’une lame de 17 centimètres a également été découvert au niveau des sièges où se trouvaient les deux hommes. En revanche, la chaîne en or n'a pas été retrouvée, son propriétaire a porté plainte au commissariat.

    Les deux prévenus relâchés

    Tous deux âgés de 28 ans et de nationalité algérienne, les deux prévenus ne disposaient d’aucun document d’identité lors de leur interpellation. L’un a expliqué être sans domicile fixe, tandis que l’adresse de son complice reste à définir. Ils faisaient tous deux l’objet d’une interdiction de présence sur le territoire français. L’un d’eux était par ailleurs visé par une OQTF. Ils ont finalement été remis en liberté avec une assignation à résidence.

    Lire aussi : Près de Lyon, un jeune homme entre la vie et la mort après un rodéo urbain à Eurexpo

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