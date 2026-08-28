Métropole de Lyon : les salariés de la SPL Relation Usagers des TCL en grève ce lundi ?

Suite à l’arrivée de près de 170 salariés supplémentaires et aux engagements "qui ne sont pas tenus à ce jour" par la nouvelle direction, la CGT et la CFDT appellent les salariés de la SPL Relation Usagers des TCL à la grève le 31 août.

Un mouvement de grève viendra-t-il perturber cette semaine de rentrée ? La CFDT et la CGT appellent en tout cas les salariés de la SPL Relation Usagers des TCL à se mettre en grève lundi prochain pour dénoncer la politique sociale menée par la nouvelle direction et "ses conséquences" sur les conditions de travail.

"Les pressions exercées suscitent de fortes inquiétudes quant à la gouvernance actuelle"

Dans leur communiqué diffusé ce vendredi, les syndicats rappellent que près de 170 salariés issus des agences commerciales, d’Allo TCL, de la relation usagers, du marketing ou encore de la gestion et de la maintenance des systèmes d’information ont intégré la nouvelle entreprise depuis l’allotissement du réseau TCL. La direction avait alors "pris des engagements" pour répondre aux besoins exprimés par les salariés, mais ils ne seraient "pas tenus à ce jour", assurent-ils. Et d’ajouter : "Ces manquements se traduisent par une forte dégradation du climat social et un mécontentement fort des salariés. D’autant que ces engagements devaient apporter des réponses à la dégradation des conditions de travail et l’absence de reconnaissance professionnelle pour les salariés concernés."

"Dérives managériales", "stress", "anxiété", "les pressions exercées, ainsi que les départs ou licenciements de cadres, suscitent de fortes inquiétudes quant à la gouvernance actuelle et à la politique sociale conduite par la Direction générale", alertent encore la CGT et la CFDT, qui enjoignent aux salariés à "se mobiliser massivement" le 31 août.

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