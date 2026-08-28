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Le braquage s’est produit au sein du supermarché Leclerc de Vaise. @Maps

Lyon : une bijouterie d’un supermarché braqué dans le 9e arrondissement

  • par Corentin Lucas
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    • Une bijouterie du supermarché Leclerc du 9e arrondissement de Lyon a été la cible d’un vol à main armée ce vendredi 28 août.

    Les faits se sont produits dans la matinée de ce vendredi 28 août, en plein cœur du 9e arrondissement de Lyon. Aux alentours de 10h, un supermarché du groupe Leclerc, situé le long de l’avenue Barthélémy Buyer, a été victime d’un vol à main armée.

    D’après les informations de nos confrères du Progrès, le braquage aurait été commis par deux individus. Ces derniers étaient habillés de couleur sombre et portaient des masques chirurgicaux. Ils auraient pénétré au sein de la galerie pour se rendre immédiatement vers la bijouterie du groupe Le Manège à Bijoux avec une arme de poing.

    Une fois l’opération terminée, ils auraient ensuite pris la fuite à bord d’une trottinette. Pour le moment, nous ne savons pas si les deux individus ont réussi leur coup. Une enquête a donc été ouverte par les services de police.

    Lire aussi : Une enquête ouverte après une série de cambriolages dans des casernes de pompiers autour de Lyon

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