Langage, égalité fille-garçon et santé : la rectrice de l’académie de Lyon fixe le cap pour la rentrée scolaire

À quelques jours de la rentrée du mardi 1er septembre, la rectrice de l’académie de Lyon Anne Bisagni-Faure a présenté les principaux enjeux de cette nouvelle année scolaire.

"C’est une rentrée que j’aborde avec enthousiasme". À quelques jours du retour des élèves dans les écoles, la rectrice de l’académie de Lyon, Anne Bisagni-Faure, n’a pas caché son impatience de redémarrer une nouvelle année scolaire face à la presse. La rectrice a notamment mis en avant une amélioration du recrutement des enseignants stagiaires. "On a fait le plein de stagiaires", a-t-elle assuré, évoquant également "de bons résultats sur le niveau des stagiaires qu’on a recrutés".

La rectrice a également accueilli cette semaine les 60 nouveaux contractuels de l’académie. Un renforcement des effectifs qui intervient dans un contexte où le recrutement des enseignants reste un enjeu majeur pour l’Éducation nationale. "On aura des enseignants dans chacune des 15 000 classes de l'académie. Et puis à l'heure où je vous parle, on est à 98 % de postes couverts dans le second degré", rassure-t-elle, accompagnée du secrétaire général de l'académie, Olivier Curnelle.

Chiffres communiqués par l'académie de Lyon pour la rentrée 2026. @Académie de Lyon

La maîtrise du langage comme priorité

Pour cette rentrée 2026, Anne Bisagni-Faure a fixé quatre priorités : "La maîtrise du langage", "la réduction des inégalités entre les filles et les garçons", "la santé physique et psychique des élèves" et "la relation de l’école avec les familles". Sur les savoirs fondamentaux, la rectrice estime que l’académie de Lyon dispose de résultats "plutôt au-dessus de la moyenne nationale". Mais elle reconnaît des disparités persistantes dans les évaluations nationales, aussi bien dans le premier que dans le second degré. "Il faut qu’on continue cet effort de formation", insiste-t-elle.

L’accent sera notamment mis sur la maîtrise du langage dès la maternelle, avec un renforcement des exigences concernant l’enrichissement du vocabulaire. La compréhension constitue également un axe de travail. "Si on a progressé sur la lecture et la fluidité, on a encore besoin de progresser sur la compréhension", souligne Anne Bisagni-Faure. Un travail qui doit concerner "toutes les disciplines".

L’académie entend par ailleurs renforcer les transitions entre les différents niveaux scolaires, notamment entre la maternelle et l’école élémentaire, mais aussi entre le CM2 et la sixième et entre la troisième et la seconde. Treize collèges de l’académie, identifiés parmi les établissements en progrès au niveau national, vont également poursuivre leur travail engagé l’an dernier. "On n’attend pas des résultats au bout d’un an, mais dans la durée", précise la rectrice.

Les mathématiques toujours au cœur des inégalités

Autre priorité affichée : réduire les inégalités entre les filles et les garçons, notamment dans l’orientation et les compétences pour les sciences. L’académie prévoit notamment de faire intervenir des chercheurs lors de conférences consacrées à ces différences. "Je dois dire qu’on n’a pas progressé. On a les mêmes données que l’année dernière. Donc on va continuer les efforts", reconnaît Anne Bisagni-Faure en évoquant la proportion de filles choisissant la spécialité mathématiques au lycée.

La relation entre l’école et les familles constitue également l’un des axes de cette rentrée. L’académie souhaite notamment travailler sur l’école inclusive, l’évaluation des élèves et la manière dont les résultats sont expliqués aux familles. Enfin, la santé physique et psychique des élèves constitue la quatrième priorité. Dans ce cadre, l’académie souhaite notamment poursuivre la proposition, sur la base du volontariat, de deux heures supplémentaires de sport au collège.

Les téléphones interdits dans les lycées



À partir du 1er septembre, les lycées devront intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions encadrant l’usage du téléphone portable. Chaque établissement pourra déterminer son propre règlement intérieur. "La loi s’applique dès la rentrée, mais on sait très bien que nous allons avoir besoin de quelques semaines pour que les règlements intérieurs de chaque établissement soient parfaitement établis", a indiqué Anne Bisagni-Faure.

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