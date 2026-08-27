Bison Futé hisse le drapeau rouge ce week-end sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation s’annonce particulièrement difficile ce week-end, notamment demain, vendredi 28 août, dans le sens des retours puisque Bison Futé sort le drapeau rouge partout en France.

Ce dernier week-end des vacances estivales s’annonce compliqué sur les routes. Dans son dernier bulletin, Bison Futé classe en effet la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ensemble du pays en rouge dans le sens des retours, impliquant une circulation très compliquée.

Autour de Lyon, l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, l’A6, l’A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, ainsi que l’accès au tunnel du Mont-Blanc et le contournement Est de Lyon (A46/RN346) seront saturés tout au long de la journée.

Du mieux pour samedi et dimanche

La situation s’améliorera ensuite pour les journées de samedi et dimanche sur l’ensemble du territoire. La région reste toutefois classée en jaune dans le sens des départs et des retours samedi, puis seulement jaune dans le sens des retours dimanche.

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