Renaissance s'indigne de la hausse de la fiscalité pour les entreprises de la métropole de Lyon

La Métropole de Lyon s’apprête à voter lundi 17 mars une augmentation de 6 % de la Cotisation Foncière des Entreprise (CFE). Le parti Renaissance estime que cette décision "fragilise le tissu économique local."

À la recherche d’économies pour son budget 2025, la Métropole de Lyon a annoncé vendredi 14 mars la hausse de 6 % de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Le taux de cette dernière devrait donc passer de 28,62 % à 30,43 %. Une augmentation qui n’est pas "faramineuse" selon le président écologiste de la collectivité, Bruno Bernard, et qui devrait rapporter 15 millions d’euros.

Ne pas alourdir la charge fiscale des entreprises

Mais cette décision prise en septembre dernier ne passe pas auprès de l’opposition. Dans un communiqué publié après l’annonce, Renaissance estime que cette mesure "fragilise le tissu économique local et envoie un signal d’instabilité fiscale aux entrepreneurs" et s’oppose "fermement" à cette augmentation et appelle à "une gestion responsable des finances publiques, sans alourdir la charge fiscale des entreprises."

Et d’ajouter : "En pleine période d’incertitude économique, alors que de nombreuses entreprises luttent pour maintenir l’emploi et leur compétitivité, la Métropole choisit d’augmenter une taxe qui impacte directement les commerces, artisans, PME et industries locales. Cette décision va à l’encontre des efforts menés au niveau national pour alléger la fiscalité des entreprises et favoriser l’investissement."

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a également exprimé ses craintes, estimant que cette hausse "viendra frapper de plein fouet les artisans, commerçants, industriels, professions libérales et toutes les entreprises de proximité qui sont déjà fortement sollicitées par d’autres augmentations fiscales et réglementaires."

La suppression de la CVAE, une économie de 400 millions pour les entreprises

En somme, la Métropole de Lyon préférerait "faire peser sur les entreprises le coût de son absence de vision économique" plutôt que "d’appliquer une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques", juge les macronistes. Et de conclure : "Cette hausse fiscale s’ajoute à une série de décisions pénalisantes, comme la baisse de la subvention à l’Agence de Développement Économique de la Métropole (Aderly) ou les restrictions imposées à certains secteurs d’activité."

De son côté, Bruno Bernard assure que cette mesure aura "un vrai impact" sur les recettes de la collectivité. Elle ne représenterait qu’une faible augmentation pour les entreprises de l’agglomération lyonnaise "qui ont économisé 400 millions d'euros avec la suppression de la CVAE", a estimé encore le président de la Métropole de Lyon.

