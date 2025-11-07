Actualité
Paulo Fonseca, entraineur de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Remanié, l'OL chute face à Séville, premier revers de la saison en Europe

  • par Vincent Guiraud

    • Fin de série pour l'OL : après trois victoires en trois journées, les Gones ont subi jeudi leur première défaite de la saison en Ligue Europa sur la pelouse du Betis Séville (2-0).

    La marche n'était pas si haute, jeudi soir au stade olympique de la Cartuja, enceinte temporaire du Betis, actuel cinquième de Liga. Même pour un onze lyonnais largement remanié, en vue du choc face au PSG dimanche en Ligue 1.

    L’OL (7e, 9 points) est cependant tombé pour la première fois dans cette campagne européenne, sans vraiment être dominé mais plutôt avec le sentiment qu'une autre entame aurait pu lui permettre de ramener au moins un point et de rester invaincu en C3.

    Trop timide offensivement, notamment en l’absence du champion du monde 2018 Corentin Tolisso et du jeune belge Malick Fofana, le club rhodanien pourra en effet regretter de ne pas être rentré pleinement dans sa rencontre et d’avoir cédé sur deux situations arrêtées (30e, 35e). Les hommes de Paulo Fonseca, qui avait misé sur les jeunes pépites formées au club Khalis Merah et Enzo Molebe, 18 ans, ont manqué de concentration et se sont fait surprendre deux fois en cinq minutes, alors qu'ils avaient le contrôle du ballon.

    Deux buts en cinq minutes

    L'ailier marocain Ez Abde, à l'origine de la première frappe dangereuse côté andalou (27e), a d'abord profité de la passivité de lyonnaise en coupant un corner dévié par l'ex-joueur de l'OM et de Sochaux Cédric Bakambu (30e, 1-0). Cinq minutes plus tard, le Brésilien Antony, trouvé dans la profondeur sur un coup franc de relance de Marc Roca dans sa propre moitié de terrain, s'est échappé dans le dos de la défense et a doublé la mise d'un lob bien senti (35e, 2-0).

    Mené de deux buts à la mi-temps, malgré un réveil tardif initié par le milieu américain Tanner Tessmann, l'OL est revenu des vestiaires avec plus d'envie et d'intensité, sous l'impulsion du Portugais Afonso Moreria, rentré en jeu à la place de Molebe.

    La pépite du centre de formation lyonnais Khalis Merah, trop discret en première période, est passé à quelques centimètres de s'offrir un but de génie après un petit pont dans la surface mais sa frappe du droit a frôlé le poteau gauche sévillan (48e).

    La "remontada" française n'a ensuite pas eu lieu, malgré le coaching de Fonseca, qui a fait rentrer deux titulaires habituels, l'Anglais Tyler Morton et le Tchèque Pavel Sulc, et une tentative pleine d'audace de Mathys de Carvalho (60e).

    Lyon n'est plus invaincu, donc, mais l'objectif de terminer dans le Top-8 reste accessible. A condition de jouer le coup à fond, pour éviter les regrets.

