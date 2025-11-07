L'Asvel, décimée, battue à Fenerbahçe en Euroligue

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel, décimée par les blessures, a concédé une troisième défaite de suite en Euroligue, avec les honneurs (81-67) dans la salle de Fenerbahçe, tenant du titre, jeudi lors de la 9e journée.

Les Villeurbannais, lanterne rouge (2 victoires pour 7 défaites), s'inclinent même pour la quatrième fois de suite toutes compétitions confondues avant d'enchaîner par deux autres déplacements, samedi à Gravelines-Dunkerque en championnat puis mercredi prochain à Milan.

D'ici-là, ils auront peut-être enregistré le retour sur le parquet de Shaquille Harrisson et Melvin Ajinça, présents sur la feuille de match à Istanbul mais pas entrés en jeu, si bien qu'ils ont tourné avec huit joueurs.

Trop peu quantitativement et qualitativement, notamment derrière (absences de De Colo, Edwin Jackson et Heurtel), même face à un "Fener" en difficulté (16e avant cette journée).

Toutefois, l'Asvel n'a pas démérité, notamment grâce à la performance d'Armel Traoré (18 pts et 5 rebonds), mais n'a jamais paru en mesure de l'emporter, malgré un retour neuf points derrière en fin de troisième quart-temps (57-48), annihilé par un 0-9. Puis à 10 longueurs à un peu moins de quatre minutes du buzzer, douché notamment par deux tirs primés de l'ancien Parisien Mikael Jantunen et et de Wade Baldwin (78-64, 38e).

Et elle a vu un nouveau joueur sortir blessé dans les derniers instants, Traoré justement, touché à la jambe droite.