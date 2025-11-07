Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un temps sec et lumineux ce vendredi, jusqu'à 17 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle belle journée ensoleillée et plutôt douce qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 7 novembre 2025.

    Pour finir cette semaine avant le weekend, le temps s'annonce une nouvelle fois radieux à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Un temps sec avec des nuages élevés plus ou moins épais, surtout dans la matinée ce vendredi 7 novembre.

    Côté températures il fait 8 degrés ce matin et le mercure atteindra les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.

