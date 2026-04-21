Le syndicat de police Un1té 69 dénonce un nouvel épisode de violences contre les forces de l’ordre après un refus d’obtempérer qui s’est terminé par l’interpellation du suspect et la prise en charge d’un policier blessé.

Un refus d’obtempérer a dégénéré dans les rues de Lyon ce lundi soir. Selon le syndicat Un1té 69, un individu circulant sur un scooter TMax a refusé de s’arrêter lors d’un contrôle et a pris la fuite à travers plusieurs secteurs de l’agglomération.

La course-poursuite s’est achevée dans le 5e arrondissement, montée de Choulans. Alors qu’un policier était descendu de son véhicule pour procéder à l’interpellation, le conducteur l’aurait percuté avec son deux-roues. Le fonctionnaire aurait été traîné sur plusieurs mètres avant d’être coincé contre un mur, subissant des blessures aux jambes. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

L’auteur présumé a finalement été interpellé. "Le refus d’obtempérer est devenu un véritable fléau de notre société, mettant en danger nos collègues comme l’ensemble des usagers de la route" déplore le syndicat qui apporte "tout son soutien à notre collègue blessé". "Toute agression contre un policier doit entraîner une sanction exemplaire et une réponse pénale immédiate" conclut-il dans son communiqué.