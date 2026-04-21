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Groupe de personnes Matmut ramassage de déchets
Crédit : Matmut

La Matmut organise une grande collecte de déchets ce samedi

  • par Loane Carpano

    • Samedi 25 avril, la Matmut organise une grande collecte de déchets au parc Blandan, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Dans le cadre de la journée internationale de la Terre, la Matmut organise une grande "cleanwalk" à Lyon ce samedi. Le rendez-vous est donné à 14 h, au parc Blandan (7e) pour ramasser un maximum de déchets sauvages.

    Des gants, des sacs poubelles, des pinces et des gilets de prévention seront distribués à tous les participants. La marche sera suivie d'un jeu collectif, avec à la clé, un voyage à gagner.

    L'événement est accessible au grand public sur inscription obligatoire. Attention, le nombre de places est limité.

    Lire aussi : Clean in Lyon : plus d'une tonne de déchets a été récoltée lors de la 5e édition

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