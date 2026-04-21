La Matmut organise une grande collecte de déchets ce samedi

Samedi 25 avril, la Matmut organise une grande collecte de déchets au parc Blandan, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Dans le cadre de la journée internationale de la Terre, la Matmut organise une grande "cleanwalk" à Lyon ce samedi. Le rendez-vous est donné à 14 h, au parc Blandan (7e) pour ramasser un maximum de déchets sauvages.

Des gants, des sacs poubelles, des pinces et des gilets de prévention seront distribués à tous les participants. La marche sera suivie d'un jeu collectif, avec à la clé, un voyage à gagner.

L'événement est accessible au grand public sur inscription obligatoire. Attention, le nombre de places est limité.

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