Collision entre un tram et une voiture à Confluence : le trafic du T1 fortement perturbé à Lyon

Un accident entre un tramway et une voiture a eu lieu ce lundi matin cours Charlemagne, à Lyon 2e. Aucun blessé grave n’est à déplorer, mais la circulation du T1 est perturbée.

La matinée a été mouvementée à Confluence. Vers 8h45, un tramway de la ligne T1, en direction de Debourg, est entré en collision avec une voiture à hauteur du cours Charlemagne. Les circonstances exactes de l’accident restent encore floues.

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux et ont procédé à l’évacuation complète de la rame. Si aucun blessé n’a été signalé, le choc a provoqué d’importants dégâts matériels, notamment à l’avant du tramway.

En conséquence, la circulation du T1 a été partiellement suspendue. Le trafic restait interrompu entre les stations Musée des Confluences et Halle Tony Garnier, selon les informations communiquées par les TCL, qui estimaient un retour à la normale vers 11 heures.