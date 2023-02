Rappel : trois lignes de métro à l'arrêt mercredi 8 février, entre 7h et 8h

Dans la continuité du mouvement de grève du mardi 7 février, les TCL seront aussi fortement impactés mercredi 8 février à l'heure de pointe.

Pour les TCL, la grève dure sur deux jours. Si le trafic des métros a peu été impacté mardi 7 février avec la ligne C qui s'est arrêtée entre 17h à 18h, mercredi 8 février sera une autre histoire.

[Info voyageurs] ⚠️Mouvement social ⚠️

◾ Des perturbations sont à prévoir 🔸 mercredi 8 février 🔸

[Info voyageurs] ⚠️Mouvement social ⚠️

◾ Des perturbations sont à prévoir 🔸 mercredi 8 février 🔸

◾ Retrouvez tout le détail des lignes impactées sur le réseau TCL — TCL (@TCL_SYTRAL) February 6, 2023

En effet, les lignes A, B et C seront à l'arrêt à l'heure de pointe entre 7h et 8h mercredi 8 février. Aussi, la ligne C ne fonctionnera pas de 17h à 18h. La ligne D en revanche ne sera pas impactée par le mouvement social.