Les collaborateurs du métro retirent leurs intentions de grève mercredi 8 février

L'info est tombée à peine une demi-heure après l'annonce d'une grève partielle dans le métro lyonnais.

Mardi 18h27. Un communiqué de presse des TCL tombe dans les boîtes mail des rédactions lyonnaises : "Après ajustement du plan de transport pour la journée du mercredi 8 février, voici l’état du trafic concernant les lignes de métro : les lignes A et B ne circuleront pas entre 7h et 8h, la ligne C ne circulera pas entre 7h et 8h puis entre 17h et 18h et la ligne D circulera normalement."

Lire aussi : Rappel : trois lignes de métro à l'arrêt mercredi 8 février, entre 7h et 8h

18h55, un second communiqué de presse tombe. Plus de grève dans le métro mercredi 8 février : "après discussions, les collaborateurs du métro ont retiré leurs intentions de grève pour la journée de demain, mercredi 8 février. Ainsi, toutes les lignes de métro circuleront normalement."

Les discussions engagées entre les salariés des TCL sur le volet métro et la direction ont finalement abouti. Un accord a été trouvé.

"Ça s'est joué à trente minutes" expliquent les TCL. Trente minutes étonnantes entre l'envoi d'un premier communiqué de presse de grève et le second de non grève.