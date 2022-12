Grève TCL : les trams T3 et T7 ne circuleront pas le 31 décembre

Les lignes de tramway T3 et T7 ne circuleront pas samedi 31 décembre à partir de 19 h en raison d'un mouvement social. Le Rhônexpress sera, lui aussi, touché.

En raison d'un "mouvement social localisé", les tramways T3 et T7 ne circuleront pas samedi 31 décembre à partir de 19 h. Dépendant de la régulation de ces lignes, le Rhônexpress sera lui aussi fortement impacté.

Des bus relais seront mis en place pour assurer le transport des usagers entre "Part Dieu Villette" et "Meyzieu ZI" ainsi qu'entre "Décines OL Vallé" et " Vaulx-en-Velin La Soie". La fréquence de ces bus sera comprise entre 20 et 40 minutes. Pour se rendre à l'aéroport St Exupéry, des cars relais seront proposés au départ de "Vaulx-en-Velin La Soie".

Des métros toute la nuit

Les quatre lignes de métro fonctionneront exceptionnellement toute la nuit pour la Saint-Sylvestre. Le funiculaire F1 fonctionnera quant à lui jusqu'à 4 h du matin. Le F2 marchera normalement.