Qui est YesCyrille, ce TikTokeur qui vous fait gagner de l'argent dans les rues de Lyon ?

À Lyon, Cyrille Fournand, plus connu sous le pseudonyme de YesCyrille sur le réseau social TikTok, fait des caméras cachées et lance des défis aux passants depuis deux ans.

Avec près de 4 millions d'abonnés sur TikTok - réseau social de vidéos - Cyrille Fournand ou YesCyrille, de son nom virtuel, réalise des vidéos en piégeant des passants dans la rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon. Si vous passez régulièrement dans cette rue, vous avez sûrement croisé la route d'un homme vêtu en costume noir avec une pancarte à la main proposant un défi.

Cyrille Fournand s'amuse avec les passants en leur proposant de se raser la tête pour 100 euros, de lui ramener une échelle pour 20 euros, un canapé pour 50 euros, le maximum de tomates au Subway... YesCyrille ne lésine pas sur la créativité et trouve toujours des idées de contenus qui plaisent au public. "J'ai toujours été taquin et très extraverti, à faire des pranks - blagues - à ma soeur ou à mes amis", confie-t-il.

Parmi ses vidéos, on peut retrouver des caméras cachées issues d'expériences sociales. Par exemple, la réaction "bienveillante" d'une personne âgée lorsque Cyrille lui demande de l'argent, argent placé stratégiquement dans le dos du piégé.

Des vidéos depuis le confinement

Cyrille a d'abord fait ses premiers pas dans la vidéo sur TikTok durant l'été 2020, entre deux confinements "lorsque tout le monde s'ennuyait". En commençant par cap ou pas cap, ses vidéos sont devenues virales sur TikTok et YouTube.

"L'acharnement c'est la clé de la réussite"

Cyrille Fournand/YesCyrille

À 25 ans, ce Lyonnais semble avoir trouvé sa voie. Celle d'un créateur de contenu pour un média qui "cartonne en France", dixit l'intéressé. Mais avant de se dévouer entièrement à la création depuis février 2022, Cyrille était pizzaïolo chez Antonio et Marco à Lyon. Véritable pile électrique, il ne tient pas en place et toujours de nouvelles expériences : "j'ai beaucoup voyagé, en Angleterre, en Australie, dans les Caraïbes, en Suisse. J'ai travaillé dans plein de jobs, mais je me lassais hyper vite", reconnaît le TikTokeur.

Le ridicule ne tue pas

Avec plus de 300 vidéos sur son compte TikTok, Cyrille est très à l'aise face aux regards des autres : "ma personnalité m'a aidé à être facilement à l'aise face aux regards des autres, dès le début. Mais maintenant je peux faire des trucs encore plus osés, que je n'aurai pas pu faire avant", ajoute-t-il. Ce dernier n'hésite pas ainsi à poster des vidéos dans lesquelles il clame devant plus d'une cinquantaine de personnes "ne plus être puceau"... À date, sa vidéo la plus populaire compte plus de 100 millions de vue sur TikTok et le met en scène en train de surprendre des personnes âgées assises sur un banc avec une grosse enceinte de musique.

