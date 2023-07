Quels concerts et open air prévus ce dimanche à Lyon ?

La chaleur dominicale est l'occasion de flâner dans les rues et les parcs lyonnais. Aperçu des concerts et open air où se rendre gratuitement aujourd'hui.

Après-midi de clôture au Bellona

Le Bellona club, péniche, discothèque et restaurant situé quai Perrache à Lyon fermera définitivement ses portes ce soir. Pour en profiter une dernière fois, l'établissement, qui avait ouvert ses portes il y a neuf ans, organise un open air de clôture où il sera possible de (re)découvrir huit artistes. Début des festivités à 15h, jusqu'à 4h. Gratuit avant 22 h, sur réservation.

Des concerts à l'île Barbe

L'été, le 9e arrondissement de Lyon s'anime au rythme des Dimanches de l'île Barbe. L'événement prévoit, tout l'été, des concerts et ateliers créatifs, jeux de société, etc. Cette après-midi, des ateliers de création de bijoux berbères sont ouverts. Le groupe de pop orientale Najib and friends se produira à 18h, après le spectacle "Si tu n'étais pas là", de Dos Mundos Al Arte. La musique kabyle de Amazigh clôturera la journée. L'événement, ouvert de 15h à 21h, est totalement gratuit.

Une atmosphère propice à la détente au Heat

À la Confluence, le Heat propose ce dimanche d'autres réjouissances estivales : le Super Dimanche est de retour avec initiation à la sérigraphie, corner coiffure, friperie, coin vinyles et DJ set de Chylo Rama. Evénement gratuit pour tous publics.