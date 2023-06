Ce mardi, au cours de l'assemblée plénière de la métropole de Lyon, a été débattu le cas du pont de l'île Barbe qui pourrait rouvrir à la circulation automobile à l'horizon 2028. L'occasion pour l'opposition de dénoncer un "manque d'anticipation" de la part de la majorité écologiste.

"Un projet de réhabilitation d'un pont emblématique de notre ville". Voici comment Eric Vergiat, conseiller métropolitain du groupe Synergies Elus et Citoyens a débuté son intervention à propos du débat sur les études de maîtrise d'œuvre en vue des travaux du pont de l'île Barbe. "C'est un pont avec des enjeux patrimoniaux très important, ce qui explique pourquoi on est sur un projet au long cours" a détaillé le vice-président Fabien Bagnon.

Fermé à la circulation automobile depuis plus de deux ans, les travaux sur ce pont qui permet de relier l'île Barbe à Caluire devraient durer au moins jusqu'en 2028. En lien avec les Bâtiments de France, la métropole effectue actuellement des études concernant les travaux de rénovation. "On en est au détail du boulon avec les architectes des Bâtiments de France" s'est d'ailleurs amusé le président Bruno Bernard.

"Votre absence de discernement en la matière est stupéfiante" Gaël Petit, conseiller métropolitain LR à l'adresse de Bruno Bernard

Ce mardi, ce sujet a été débattu au cours de l'assemblée plénière de la métropole de Lyon, défendu par le vice-président Fabien Bagnon. Si le vote de cette proposition a fait l'unanimité, l'opposition n'a pas manqué de pointer du doigt les manquements de la majorité écologiste sur ce dossier.

"Vous n'avez pas anticipé l'état de ce pont et nous constatons que vous avez agit alors que vous étiez dos au mur" a débuté Gaël Petit, conseiller métropolitain LR, en s'adressant au président Bruno Bernard. "On voit depuis quelques temps une inquiétante dégradation de notre patrimoine de voirie pour ce qui concerne les voitures. Votre politique qui consiste à privilégier les aménagements cyclable, en abandonnant les autres voiries, entraine cette dégradation générale" a-t-il poursuivi.

"Vous nous dites que vous n'avez pas de budget pour refaire tel ou tel chaussée, mais si vous commenciez à baisser toutes les subventions à vos amis associatifs en tout genre, là alors on pourra parler de budget" a poursuivi le conseiller d'opposition, avant de s'en prendre directement au président de la métropole de Lyon : "Votre absence de discernement en la matière est stupéfiante".

Les voitures pourront-ils circuler à nouveau sur le pont ?

Si pour l'heure la métropole de Lyon a confirmé la date de 2028 pour la fin des travaux, on ne sait pas encore si la circulation des voitures reprendra un jour sur ce pont qui enjambe la Saône. "Les travaux qui sont fait permettront le passage et l'usage des voitures" a toutefois confirmé Bruno Bernard. "Après, ce sera un choix à faire, et ce ne sera pas à notre exécutif de décider" a complété Fabien Bagnon en précisant qu'il "faudra, en 2028, considérer à ce moment là l'évolution des mobilités et s'il est acceptable, pour la sécurité routière, de mélanger les flux de piétons et cyclistes avec le flux routier". Réponse dans cinq ans.