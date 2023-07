Concerts, cinéma...Aperçu des animations de cet été à Bron

Jusqu'au 31 août, plusieurs concerts sont programmés le jeudi aux quatre coins de la ville. Aperçu de la programmation entre jazz, flamenco et chanson française.

Cet été, les PicNic en musique reviennent tous les jeudis à 21h avec une programmation musicale éclectique. Le principe : apporter son pique-nique ou se restaurer sur place en profitant des groupes programmés cet été, jusqu'au 31 août. Chaque quartier de Bron propose les concerts en entrée libre. Le 27 juillet, le groupe de flamenco Los Piratas jouera sur la pelouse de l'UC4-Parilly, puis le groupe de reprise de rock US Surfin'k se produira le 3 août au parc Rosa Parks. De la folk irlandaise est aussi programmée avec le groupe Silène and the Dreamcatchers sur le parvis de la mairie, le 10 août. Le dernier concert sera donné par Lucien Chéenne pour de la chanson française le 24 août aux Essarts.

Du cinéma sous les étoiles

Le 7e art est également à l'honneur cet été avec des projections en plein air, à la tombée de la nuit, jusqu'à fin août. Le 25 juillet sera projeté le film "Tout en haut du monde" long métrage animé de Rémi Chayé, au Terraillon. Sera ensuite projeté le film "Donne-moi des ailes", de Nicolas Vanier, le 1er août, aux Essarts, suivi de la projection du Sens de la fête le 8 août place Curial, et de Antoinette dans les Cévennes en centre-ville le 29 août. Gratuit et sans réservation.

D'autres séances de cinéma plein air sont programmées dans la métropole, à Lyon et à Villeurbanne.