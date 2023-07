Lyon : le gymnase Bellecombe occupé depuis un mois

Depuis le 22 juin, des familles sans abri occupent le gymnase Bellecombe, dans le sixième arrondissement. Un gala de soutien s'est tenu hier soir.

Au gymnase Bellecombe (Lyon 6e), une cinquantaine de personnes occupent les lieux depuis maintenant un mois, dont une trentaine d'enfants. Parmi les occupants, des personnes réfugiées, des familles et des femmes ont investi les locaux, faute de solution de repli ou d'hébergement d'urgence.

Le collectif Jamais Sans Toit, qui les accompagne et qui agit pour l'aide des personnes à la rue, réclame "qu'un opérateur social agréé soit mandaté par la mairie pour assurer la gestion humanitaire du gymnase". C'est ce qu'a déclaré l'une de ses membres, Juliette Murtin, au micro de BFM Lyon. Pour le moment, le collectif déplore que personne n'ait encore été envoyé.

Nouvelle mobilisation cette semaine

Hier soir, un gala de soutien aux familles s'est tenu, en présence de Jamais sans toit et du collectif Solidarités entre femmes à la rue. Dans un communiqué, les membres de ce collectif pointent du doigt les institutions publiques qui "se rejettent la responsabilité au lieu de s’en saisir conjointement". La semaine prochaine, ils se déplaceront pour réclamer aux pouvoirs publics "la réquisition de logements vacants". Lundi 24 juillet, un rassemblement est prévu devant les locaux de la Métropole, à 10h. Le collectif appelle également au regroupement mardi 25 juillet devant le siège de la DDETS (Direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités), à Villeurbanne, et sera présent mercredi 26 juillet, à 10h, devant la mairie de Lyon.

Ce n'est pas la première fois que des collectifs citoyens se mobilisent pour interpeller les pouvoirs publics et organiser l'hébergement d'urgence de familles sans abri. Fin 2022, le gymnase Louis-Chanfray (Lyon 2e) était occupé pour héberger des personnes sans abri durant l'hiver. Dans le 4e arrondissement, le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse se mobilise par ailleurs pour l'accueil de mineurs isolés.