Municipales à Lyon : Aulas donné gagnant au second tour selon un nouveau sondage

Jean-Michel Aulas lors de l’inauguration de son local de campagne à Lyon. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Un nouveau sondage publié ce vendredi donne l'ex-patron de l'OL gagnant au second tour des élections municipales à Lyon face au maire sortant.

Depuis ce jeudi et pour encore une semaine, les sondages vont saturer l'espace médiatique lyonnais. Hier, c'est le site Politico qui publiait une enquête d'opinion réalisée par Cluster 17, laquelle voyait l'écart entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas se resserrer, le premier grappillant quelques point, tandis que le second en perdait.

Le carton de Jean-Michel Aulas chez les plus de 55 ans

Ce vendredi, c'est le groupe Bolloré qui publie un baromètre Opinionway dévoilant des informations supplémentaires quant à la sociologie du vote. Dans les grandes lignes, l'ex-patron de l'OL atteint 45 % au premier tour, tandis que le maire écologiste sortant plafonne à 32 %. Ni les insoumis, ni la coalition RN-UDR n'atteint le seuil des 10 % qualificatif pour le second tour.

Jean-Michel Aulas arriverait ainsi en tête lors de ce duel de second tour, avec 55 %, contre 45 % pour Grégory Doucet. Jean-Michel Aulas peut s'appuyer sur l'électorat le plus âgé chez qui il fait carton plein au premier comme au second tour. En cas de duel le 22 mars, le candidat Coeur Lyonnais récolterait ainsi 76 % des suffrages des 55-64 ans, et 75 % des voix des 65 ans et plus.

C'est certainement chez cette partie de la population que le scrutin pourrait se jouer, cette même frange de la population qui s'était peu mobilisée en 2020, dans un contexte de peur liée à la pandémie de Covid-19. S'il veut inverser la tendance, Grégory Doucet doit à la fois mobiliser largement la jeunesse, et tenter de grappiller quelques voix chez les Lyonnais les plus âgés.