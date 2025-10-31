Le Département du Rhône lance plusieurs chantiers routiers du 3 au 9 novembre

Quatre opérations de travaux sont programmées sur les routes départementales du 3 au 9 novembre. Elles entraîneront des fermetures de routes ou des circulations alternées.

Le Département du Rhône engage plusieurs travaux sur ses routes départementales la semaine du 3 au 9 novembre pour garantir la sécurité des usagers et améliorer les mobilités.

Du 3 au 7 novembre, des travaux de drain de chaussée seront réalisés sur la RD307 à Fleurieux-sur-l'Arbresle, entraînant une fermeture de la route. Le montant de l'opération s'élève à 7 500 euros.

Durant la même période, la RD129 à Claveisolles connaîtra une circulation alternée pour des travaux de suppression d'obstacles latéraux (3 321 euros). Sur la RD338 à Porte-des-Pierres-Dorées, des travaux de renouvellement de couches de roulement nécessiteront une fermeture à partir de 19h30 (5 622 euros).

Enfin, du 6 novembre au 5 décembre, la RD306 à Belleville-en-Beaujolais sera barrée pour des travaux de stabilisation d'un talus suite à un éboulement.