Les policiers de la BRI de Dijon ont déjoué, en début d'année, un projet d'enlèvement d'un conseiller fiscaliste. Les quatre suspects arrêtés sont originaires de la région lyonnaise.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Mardi 13 mai, à Paris, la fille d’un PDG de société dans la cryptomonnaie a été victime d'une tentative d'enlèvement, en pleine rue. Depuis le début d'année 2025, c'est la cinquième attaque visant les détenteurs de portefeuilles de cryptos ou leurs proches.

Selon les informations du Parisien, une autre attaque aurait pu s'ajouter à la liste. Mais les policiers de la BRI (Brigade de recherche et d’intervention) de Dijon sont parvenus à déjouer, en janvier dernier, un projet d'enlèvement et de séquestration visant un couple de Côte-d'Or. Le mari est le fondateur d'un cabinet de conseil en optimisation fiscale et patrimoniale.

Lire aussi : Lyon : quatre individus interpellés pour un kidnapping, sept mois plus tard

Quatre Lyonnais interpellés début janvier

Cette attaque a notamment pu être déjouée après la découverte d'un traceur GPS, fin décembre 2024, par la mère de famille devant leur maison. Une surveillance de leur logement est alors décidée par les policiers de la BRI, qui notent la présence continue de deux véhicules à proximité du domicile familial.

C'est finalement le 6 janvier 2025 que les forces de l'ordre passent à l'action et interpellent quatre hommes. Ces individus sont tous originaires de la région lyonnaise. Des gants en latex, des colliers de serrage de type Serflex ou encore des bouteilles d’essence ont été retrouvés par les enquêteurs, selon nos confères du Parisien.

L'exploitation de leurs téléphones a par ailleurs permis de faire lien avec deux commanditaires, dont l'un incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Cet individu avait été condamné en avril 2023 à six ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration.