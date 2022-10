Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans des 8 et 9 octobre

Concerts de play back, combats de gladiateurs, foulées solidaires, dégustation de vins, auto-tamponneuses, cabaret loufoque, performance culinaire... ce sont les idées du week-end à Lyon.

We can be heroes

Dans cette performance participative et collective, les artistes de Groupenfonction invitent 25 personnes de tous âges à troquer leur pommeau de douche contre un micro le temps de deux concerts en playback en extérieur, à la Croix-Rousse. En interprétant des tubes de la pop music (Shirley Bassey, MGMT, Jamie T ou Björk…), ces stars d’un jour illustrent l’unicité et la pluralité des individus au sein d’un groupe. La gestuelle et les mimiques étudiées au détail près transforment le playback en un art à part entière.

À 20h, après avoir assisté à la performance en playback, on enclenche une playlist de tubes pop : la piste de danse est à vous !

Le samedi 8 octobre à la Croix-Rousse. 11h30 : Esplanade de la Grande-Côte - 19h30 : Place Joannès Ambre (parvis du Théâtre de la Croix-Rousse)

La Scintillante

On se mobilise à l'occasion d'Ovtobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein ! En participant aux foulées solidaires La Scintillante, vous soutenez concrètement la recherche sur le cancer menée au Centre Léon Bérard et vous prenez part à un grand mouvement de solidarité et d’espoir pour toutes les personnes touchées par un cancer. Ensemble, allons plus vite et plus loin contre le cancer !

→ 1 objectif : 250 000 € de dons pour la recherche sur le cancer

→ 2 parcours accessibles à tous en plein cœur de Lyon

Le dimanche 9 octobre au parc de Gerland. 45 € pour le 5 km et 9 km. La part des frais d’inscription est fixée à 15 €. La part du don évolue en fonction de la date d’inscription, et varie entre 20 et 30 €. Pour s'inscrire, c'est ici.

Lyon Tasting

La 5e édition du festival des grands vins Lyon Tasting se déroulera les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 au palais de la Bourse de Lyon. À l'origine de ce festival, Terre de vins, média dédié au monde du vin et de l'art de vivre, réunit une nouvelle fois les épicuriens de la capitale des Gaules et d'ailleurs. Lyon Tasting propose, lors de ces deux jours de dégustations, la possibilité de pouvoir rencontrer une centaine de propriétés de l'ensemble du territoire français, une invitation à déguster une vaste sélection de cuvées : en blanc, en rouge et en champagne. L'équipe de l'Oenothèque Auvergne-Rhône-Alpes (qui rassemble toutes les organisations de la filière viticole de la région Auvergne Rhône-Alpes) sera présente pour faire découvrir l'ensemble des appellations de la région, des vins venus essentiellement de la Vallée du Rhône, de la Bourgogne et du Beaujolais.

Les 8 et 9 octobre. Palais de la Bourse de Lyon. Samedi : 11h-19h. Dimanche : 11h-18h

Pass 1 jour : 25,00€. Pass 2 jours : 39,00€. Pass Master Class : entre 50€ et 150€

La Vogue des marrons

C'est une institution vieille de 171 ans ! Entre octobre et novembre, le plateau de la Croix-Rousse vit au rythme de la vogue. On y déguste les premiers marrons.

1851. La commune de la Croix-Rousse fait toujours peur à Lyon. Les révoltes des canuts de 1831 et 1834 ont marqué les esprits dans toute l’Europe et celles des Voraces en 1848 et 1849 ont rappelé que la colline refuserait d’abdiquer sans se battre. Depuis 1848, la France redécouvre la République, du moins en apparence. Le pouvoir est alors aux mains de Louis-Napoléon Bonaparte, président élu en décembre 1848 pour quatre ans. Dans ce contexte, le 4 octobre 1851, la Croix-Rousse accueille l’une de ses premières vogues, dont l’affiche-programme est parvenue jusqu’à nous. Le faubourg est en émoi : pour la première fois, “Places et Promenades publiques où se tiendra la Vogue seront complètement illuminées au gaz, avec des appareils d’une invention toute nouvelle”. Les “amusements” sont divers et variés : “tirs à la cible, à l’épée et à la boule”, “courses en sac”, “casse-pot”, “tirs à l’oiseau” et bien sûr, le soir, les danses et bals publics qui donnent son autre nom à la vogue : la “Grande Fête baladoire”. Les marrons qui feront plus tard sa renommée n’apparaissent pas encore sur les publicités (pour en savoir plus sur l'histoire de la Vogue des marrons).

Auto-tamponneuses, maison hantée, manèges à sensations...

Du 1er octobre au 13 novembre. Samedi de 10h00 à 23h00. Dimanche de 10h00 à 22h00.

Festival romain

L'empereur Hadrien visite les provinces de son Empire et pour l'occasion, Lugdunum, la capitale des Gaules, lui organise un week-end festif rythmé par de nombreux spectacles! Un véritable voyage dans le temps pour vivre les spectacles comme chez les Romains ! Entrainements de gladiateurs, joutes de cavaliers, théâtre et musique, rencontre avec l'empereur et la garde impériale, ateliers. Food trucks sur place.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre, de 9h à 18h30. Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles). Accès unique par la rue de l'Antiquaille.

... ET LES BONS PLANS CULTURE DE LYON CAPITALE

