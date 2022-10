Météo - Des averses à Lyon ce samedi

Le temps restera couvert toute la journée, avec des averses dans la matinée et des températures automnales.

A Lyon, l'automne est bel et bien là. Toute la matinée de ce samedi sera rythmée par la pluie, avec des averses plus ou moins fortes, puis une accalmie en fin d'après-midi, où le ciel restera couvert. Le week-end ne sera pas complètement pluvieux, puisque le ciel lyonnais connaîtra des éclaircies et un temps plus sec dimanche 9 octobre.

Les températures sont fidèles à la saison et n'excéderont pas 18°C dans l'après-midi, avec un vent léger, jusqu'à 23 km/h. La qualité de l'air est moyenne dans la métropole.