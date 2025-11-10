Quatre piétons renversés dans le 6e arrondissement de Lyon

Un véhicule a percuté quatre passants dimanche en fin d’après-midi, rue Tronchet, près du boulevard des Belges. Les victimes ont été hospitalisées, sans que leur pronostic vital ne soit engagé.

Selon nos confrères du Progrès, l’accident s’est produit peu avant 17 heures, ce dimanche 9 novembre, dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon. Pour une raison encore indéterminée, une voiture a fauché quatre piétons rue Tronchet, à hauteur du croisement avec le boulevard des Belges, un secteur habituellement très fréquenté.

Rapidement dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge les victimes, toutes blessées mais conscientes au moment de leur évacuation. Elles ont été transportées vers les hôpitaux lyonnais en urgence relative.

Les circonstances exactes de la collision restent à préciser. Selon les premiers éléments, le conducteur pourrait avoir perdu le contrôle de son véhicule ou commis une erreur de conduite. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de cet accident.