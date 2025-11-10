Bron : La France Insoumise part seule pour les municipales de 2026

Comme en 2020, La France Insoumise mènera sa propre liste à Bron sans s’allier à la gauche dès le premier tour. Le mouvement a désigné Hélène Quinqueton pour conduire la campagne.

La section brondillante de La France Insoumise a officialisé dimanche sa décision : le parti de Jean-Luc Mélenchon présentera une liste autonome aux élections municipales de mars 2026. Refusant pour l’instant toute alliance avec les autres forces de gauche locales, le mouvement entend "proposer un programme de rupture, clair et ambitieux".

La campagne sera menée par Hélène Quinqueton, nouvelle tête de liste, désignée pour succéder à Cyril Radix, candidat en 2020 (5,95 % des voix). Le duo, qui copréside le groupe LFI à Bron, se dit porté par la dynamique nationale du parti et par les bons résultats obtenus aux législatives de 2024, où le député insoumis Abdelkader Lahmar avait remporté la circonscription avec près de 47 % des suffrages.

La campagne sera officiellement lancée vendredi 14 novembre à 18 h, près de l’espace Jacques-Duret.