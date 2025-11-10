Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera bonne à moyenne ce lundi 10 novembre à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

    On respire toujours relativement bien à Lyon ce lundi 10 novembre. Avec la reprise de l’activité du début de semaine et une légère baisse des températures nocturnes, les émissions de particules fines devraient augmenter et un vent quasi nul sera plus favorable à l’accumulation des polluants, les niveaux de particules fines vont ainsi légèrement augmenter.

    "La qualité de l’air devrait toutefois rester très majoritairement bonne à moyenne sur le territoire" explique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre seront bonnes et elles seront moyenne en ce qui concerne le dioxyde d'azote et les multi-polluants.

