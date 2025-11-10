Quand trois maisons changent de village : Valfleury et Cellieu redessinent leur frontière dans la Loire

Rarissime, la modification des limites communales entre Valfleury et Cellieu va bientôt devenir réalité dans la Loire. Trois maisons et une partie de la place du village vont passer de Cellieu à Valfleury pour corriger une anomalie vieille de plusieurs siècles.

C’est une petite révolution locale : Valfleury, village de 710 habitants situé dans la Loire, s’apprête à s’agrandir de 8 000 m², récupérés sur le territoire voisin de Cellieu. En cause, une bizarrerie historique : près de la moitié de la place centrale de Valfleury, son aire de jeux et même trois habitations appartenaient en réalité à Cellieu. Une situation devenue problématique pour la commune, notamment en matière d’entretien, d’éclairage ou encore de vidéoprotection — les caméras du village ne pouvant filmer un territoire voisin.

Historiquement, la frontière suivait le lit de la rivière Durèze, aujourd’hui disparue. Mais l’incohérence administrative a fini par peser sur la gestion du bourg racontent nos confrères du Progrès. À l’occasion du Plan local d’urbanisme intercommunal, le maire Denis Laurent a engagé les démarches pour régulariser la situation.

Le conseil municipal de Cellieu a donné son accord de principe en juin dernier. Une enquête publique, ouverte jusqu’au 24 novembre, doit encore valider le transfert avant que les trois foyers concernés ne deviennent officiellement… valfleurantins.