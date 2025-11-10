Actualité
La mairie de Valfleury dans la Loire.

Quand trois maisons changent de village : Valfleury et Cellieu redessinent leur frontière dans la Loire

  • par La Rédaction

    • Rarissime, la modification des limites communales entre Valfleury et Cellieu va bientôt devenir réalité dans la Loire. Trois maisons et une partie de la place du village vont passer de Cellieu à Valfleury pour corriger une anomalie vieille de plusieurs siècles.

    C’est une petite révolution locale : Valfleury, village de 710 habitants situé dans la Loire, s’apprête à s’agrandir de 8 000 m², récupérés sur le territoire voisin de Cellieu. En cause, une bizarrerie historique : près de la moitié de la place centrale de Valfleury, son aire de jeux et même trois habitations appartenaient en réalité à Cellieu. Une situation devenue problématique pour la commune, notamment en matière d’entretien, d’éclairage ou encore de vidéoprotection — les caméras du village ne pouvant filmer un territoire voisin.

    Historiquement, la frontière suivait le lit de la rivière Durèze, aujourd’hui disparue. Mais l’incohérence administrative a fini par peser sur la gestion du bourg racontent nos confrères du Progrès. À l’occasion du Plan local d’urbanisme intercommunal, le maire Denis Laurent a engagé les démarches pour régulariser la situation.

    Le conseil municipal de Cellieu a donné son accord de principe en juin dernier. Une enquête publique, ouverte jusqu’au 24 novembre, doit encore valider le transfert avant que les trois foyers concernés ne deviennent officiellement… valfleurantins.

