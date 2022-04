La ville de Sainte-Foy-lès-Lyon a monté une opération mardi en distribuant 3000... fausses verbalisations aux automobilistes de la commune ayant des véhicules Crit'Air 2, 3 ou 4. Pour dénoncer la gestion du dossier ZFE par la Métropole de Lyon.

Ils étaient garés à Sainte-Foy-lès-Lyon ce mardi 26 avril. 3000 automobilistes ont découvert un papillon sous leur pare-brise en récupérant leur véhicule. Mais il s'agissait d'une fausse contravention.

Un "coup" de la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon. "Ces milliers de fausses contraventions sont une invitation à l'action, à la prise de conscience par Sainte-Foy du calendrier imposé par la Métropole de Lyon", explique Véronique Sarselli, maire de la commune.

"En effet, en 2026 tous les véhicules diesel seront interdits dans un périmètre qui pourrait englober l’ensemble du territoire métropolitain. Nous parlons ici de 469 307 véhicules impactés, soit #70% du parc métropolitain ! Se débarrasser de tous ces véhicules serait une aberration écologique, ainsi que de l’obsolescente réglementaire.

Cette décision est précipitée et punitive. La Zone à Faibles Émissions deviendra une Zone à forte exclusion. Les mesures d’accompagnement à l’étude ne sont pas à la hauteur de l’ambition calendaire et excluent les classes moyennes. Ou comment compliquer le quotidien des habitants, et exacerber la fracture sociale...", dénonce Véronique Sarselli.



"Nous demandons depuis longtemps le métro E, l’amélioration des fréquences et amplitudes des bus, ainsi que la création et l’augmentation de la capacité des parkings relais. La Métropole s’inscrit là encore dans une philosophie de la contrainte que je ne partage pas. Le drame d’un tel "volontarisme politique" est qu’il suscitera la défiance envers les questions environnementales. Une voie médiane et progressive est possible", ajoute Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Quand les véhicules Crit'Air 2,3 et 4 vont-ils être interdits ? Et où ?

Pour les véhicules Crit'Air 2, le calendrier de sortie est maintenu à 2026 par la Métropole de Lyon. Toutefois, pour ces véhicules Crit'Air 2, le périmètre actuel de la ZFE (Lyon, Villeurbanne, Caluire, les zones à l'intérieur du périphérique), ne devrait pas être élargi à un périmètre plus large dans la Métropole de Lyon).

"Pour l'interdiction des véhicules Crit'Air 5, 4, 3, l'objectif c'est d'étendre le périmètre plus largement. C'est en discussions. On délibérera en septembre sur le périmètre. On étudie deux périmètres, à l'intérieur de la rocade ou toute la Métropole. En revanche, il n'est pour l'instant pas prévu d'interdire les véhicules Crit'Air 2 (environ 250 000 véhicules actuellement) sur un périmètre plus large que le périmètre central", nous expliquait Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon, il y a quelques semaines.

Pour rappel, la loi d'orientation des mobilités de 2019 oblige les Métropoles à mettre en place des ZFE. La loi Climat et Résilience de 2021 a fixé un calendrier : interdiction des véhicules Crit'Air 5 et + au plus tard au 1er janvier 2023, interdiction des véhicules Crit'Air 4 au plus tard au 1er janvier 2024, puis interdiction Crit'Air 3 au plus tard au 1er janvier 2025. L'interdiction des véhicules Crit'Air 2 n'est quant à elle pas prévu dans la loi. Pas pour l'instant.

