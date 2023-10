La punaise de lit, vampire des temps modernes

La prolifération des punaises de lit vire à la psychose collective. Petit point sur ces insectes qui se nourrissent de sang humain. Auvergne-Rhône-Alpes est piquée à vif, le sujet est devenu politique.

La punaise de lits figure parmi les plus anciens parasites de l’homme. Ce sont des arthropodes hématophages, c’est-à-dire des insectes qui se nourrissent de sang.

La description qu'en fait l'Institut national d’étude et de lutte contre la punaise de lit (voir plus loin) a de quoi mettre la puce à l'oreille.

Le sujet est devenu politique. Mardi 2 octobre, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a estimé qu'il n'y avait "pas de motif à un panique générale (...) on n'est pas envahi" Mercredi 4 octobre, le ministre des Transports, Clément Beaune, réunira es principaux opérateurs des transports pour évoquer la présence de ces nuisibles sur certaines de leurs lignes.

Si, au début du 20e siècle, les punaises de lit avait pratiquement disparu grâce aux traitements insecticides, elles sont devenues résistantes et ont profité de la multiplication des déplacements. Elles sont essentiellement actives la nuit et profitent du sommeil de leurs hôtes pour les piquer, attiréss par la chaleur du corps et le gaz carbonique rejeté par la respiration.

La punaise de lit, nouvel ennemi public n°1

Malgré les appels à ne pas céder à la panique du ministre de la Santé, la diffusion de deux vidéos, devenues virales, la France - et Lyon ne fait pas exception - s'est trouvée un nouvel ennemi public n°1, provoquant une vague de psychose collective, quand il ne s'agit pas franchement d'hystérie.

La première vidéo remonte au 26 septembre dernier. Elle a été vue, depuis, par 6,2 millions de personnes. On y voit une petite bête sur un accoudoir dans un wagon dans Paris/Lille, avec ce commentaire : "Même dans le TGV y'a des punaises purée. OUIGO pensez à désinfecter vos trains, merci".

Même dans le TGV y’a des punaises purée 😪 @OUIGO pensez a désinfecter vos trains, merci pic.twitter.com/PG72erKWLV — NaNa Afi (@_LaTogolaise) September 22, 2023

La seconde vidéo montre une punaise de lit sur un fauteuil d'un cinéma parisien. Publiée le 29 septembre dernier, la vidéo a été visionnée 23,2 millions de fois.

🔴🇫🇷 FLASH : Une punaise de lit a été aperçu hier dans un cinéma Parisien.



( Image témoins )#punaisesdelit #punaises



pic.twitter.com/NqSGnYGPzU — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) September 29, 2023

En région lyonnaise, ces dernières semaines, une école à Villefranche-sur-Saône a fermé à deux reprises, suite à une infestation de de punaises de lit.

I y a une dizaine de jours, à Lyon intra-muros, un signalement a été effectué dans un bus du réseau des transports en commun. Keolis, exploitant du réseau, a fait intervenir le week-end dernier une entreprise spécialisée dans la détection de ces nuisibles : un chien renifleur a été envoyé dans un tiers du parc de véhicules du dépôt de Vaise. Sans qu'aucune punaise de lit ne soit repérée dans l'un des bus.

Punaises de lit dans un bus à Lyon : aucun nuisible repéré par Keolis

"Sur les 50 analyses effectuées, nous n'avons rien trouvé, explique à Lyon Capitale Keolis. Un seul véhicule a marqué l'attention des chiens, au niveau d'un strapontin, sans que l'équipe n'ait pu confirmer la présence des punaises."

Le ministre des Transports, Clément Beaune, réunira mercredi matin les principaux opérateurs des transports pour évoquer la présence de ces nuisibles sur certaines de leurs lignes.

La punaise de lits (ou Cimex lectularius) figure parmi les plus anciens parasites de l’homme. Ce sont des arthropodes hématophages, c’est-à-dire des insectes qui se nourrissent de sang.



Ses caractéristiques :

- de la taille d’un pépin de pomme,

- brune, de forme ovale et aplatie

- environ 5 à 7 mm de long pour un adulte à jeûn.



Après s’être nourrie, elle grossit légèrement et prend une teinte rouge sang foncé. La punaise de lit ne vole pas, n’a pas d’ailes et ne saute pas. Une infestation de punaises de lit n’est pas une question d’hygiène!

A ce jour, hors laboratoire, la punaise de lit n’est vecteur d’aucune maladie.



Source : Institut national d’étude et de lutte contre la punaise de lit

Preuve que la punaise de lit est aujourd'hui une question de santé publique, l'Institut national d’étude et de lutte contre la punaise de lit a été créé à l'été 2019, quelques mois avant une réunion phare à l'Assemblée nationale proposant une résolution invitant le gouvernement à engager un plan d’urgence de prévention et de lutte contre les punaises de lit.

Voici ce qu'écrivaient les auteurs : "Comme les punaises de lit ne transmettent pas de maladies infectieuses, elles ont souvent été considérées comme une simple nuisance et les personnes infestées sont ainsi laissées seules dans leur calvaire.Or, les punaises de lit provoquent de fortes démangeaisons, parfois des allergies voire des anémies chez les personnes âgées. Par ailleurs, elles sont toujours un enjeu de santé mentale : elles engendrent des crises d’angoisse, un état d’hyper‑vigilance, des insomnies, de la paranoïa. La vie sociale en pâtit, parfois les enfants sont envoyés ailleurs, des familles entières dorment par terre, des personnes en viennent à prendre des somnifères ou des antidépresseurs. Beaucoup des personnes infestées évoquent "un traumatisme". Par conséquent, ce sujet, d’intérêt public pour la santé de nombre de nos concitoyens, doit être traité comme tel par les pouvoirs publics."

"On ne prend pas la mesure du phénomène."

Romain Lasseur, docteur en toxicologie animale

Romain Lasseur, docteur en toxicologie animale et fondateur d'Izipest, spécialiste de la lutte contre les nuisibles, confirme à Lyon Capitale qu' "on ne prend pas la mesure du phénomène". Et d'expliquer qu' "on retrouve de plus en plus de punaises de lit car c'est le retour des vacances, qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent et que les touristes sont nombreux à Lyon, notamment avec la coupe du monde de rugby."

Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée par les punaises de lit

Une chose à savoir : la présence de punaises de lit n’est pas liée à un manque d’hygiène, la seule chose qui intéresse la punaise de lit étant le sang.

D’après les résultats de l’étude PULI du réseau sentinelles de l’Inserm, d’avril 2019 à mars 2020, environ 72 000 consultations auprès d’un médecin généraliste en France métropolitaine ont eu un motif lié aux punaises de lit. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée avec 216 consultations pour 10 000 habitants (devant Provence-Alpes-Côte d'Azur, 146et le Grand Est, 129).

Protéger son environnement des punaises de lit



La prévention est le meilleur moyen pour se protéger d’une infestation de punaises de lit.



Pour cela il est conseillé de :

- maintenir le logement propre sans encombrement d’objets inutiles

- passer régulièrement l’aspirateur

- éviter de se procurer des vêtements des meubles rembourrés ou des matelas d’occasion (notamment dans la rue) car ils peuvent être infestés par des punaises de lits

- surveiller l’apparition de toute piqûre suspecte.



Source : Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes

Sur le même sujet :