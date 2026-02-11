Actualité
Municipales 2026 : A Villeurbanne, Cédric Van Styvendael mise sur la culture

  • par Romain Balme

    • Le candidat à sa propre succession a dévoilé plusieurs mesures qu'il souhaite mettre en place dans le domaine de la culture. Le renouvellement des équipements ainsi qu'un accès pour tous vers la culture sont notamment évoqués.

    "La culture est un bien commun. Elle est un levier d’émancipation, de lien social et de démocratie." Par ces mots, l'actuel maire de Villeurbanne et candidat à sa réélection Cédric Van Styvendael acte l'importance de la culture dans son programme. Un choix peu surprenant lorsque l'on sait que l'élu occupe le poste de vice-président… à la culture pour la Métropole de Lyon. La tête de liste d'"Engagé.e.s pour Villeurbanne" dévoile plusieurs mesures qu'il mettra en oeuvre dans ce domaine si les suffrages lui sont à nouveau favorables.

    Le premier objectif est de faire grandir la jeunesse "par la culture" en proposant des parcours culturels artistiques et scientifiques dès le plus jeune âge ou encore en instaurant des classes artistiques et scientifiques à horaires aménagés dans tous les collèges publics. Cet engagement pour la culture se traduit aussi par la création d'évènements comme des scènes de proximité, ainsi qu'une fête de la musique et de la danse "à la villeurbannaise". De quoi animer la ville en organisant "au moins un fois par mois un évènement dans l'espace public".

    Des équipements renforcés, des actions poursuivis

    Cédric Van Styvendael met également l'accent sur le renouvellement des équipements à l'instar d'un nouveau cinéma aux Gratte-ciel ainsi qu'une nouvelle médiathèque au Tonkin avec des horaires élargis. Pour convaincre le public de se rendre au sein de ces infrastructures, un effort sur l'accès est de mise. Le maire sortant souhaite instaurer la gratuité de l’École Nationale de Musique pour les foyers les plus modestes ou encore un accès à la culture à tarifs réduits pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

    Enfin, Cédric Van Styvendael rappelle vouloir continuer des actions déjà mises en place durant son mandat actuel, à l'image de la gratuité totale des médiathèques, des contrats de coopération avec des territoires ruraux et les jumelages internationaux, ou encore l'annuelle fête du jeu organisée à l'hôtel de ville.

