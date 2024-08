Propreté à Lyon : l’élue Béatrice de Montille cite Hyères comme exemple à suivre

Vu à Hyères - Var (83)



J’ai été frappée par la #propreté et le #civisme dans cette commune. Vous remarquerez que les règles du jeu sont clairement affichées partout sur les murs de la ville !



Une lutte c/ les incivilités dont on pourrait largement s’inspirer à #Lyon ! pic.twitter.com/YNI61EaatP