Comme chaque année depuis 1991, des animations sont proposées à Lyon et dans toute la France pour les Nuits des étoiles.

Chaque année, le mois d'août est le moment idéal pour observer le ciel et ses astres. En effet, c'est à cette période que la Terre traverse le maximum des Perséides, cet amas d'étoiles filantes impressionnant. Un spectacle à couper le souffle lorsque les conditions météorologiques sont réunies. À cette occasion, les Nuits des étoiles font leur grand retour avec 550 manifestations organisées dans toute la France.

Admirez les étoiles dans quatre villes du Rhône

Pour cette édition 2024, l'Association française d'astronomie et le programme de recherches "Origins" du CNRS ont opté pour le thème La quête des origines. Les clubs participants proposeront ainsi des animations en tout genre pour observer les étoiles filantes, la pluie des Perséides et la voie lactée. Quatre communes du Rhône se prêteront d'ailleurs au jeu.

À Saint-Genis-Laval, la Société astronomique de Lyon vous accueille le 9 août pour admirer le ciel. Au programme : observations de la Lune, de Saturne et de Jupiter. Le tout en accès libre et gratuit. De son côté, le Club d'astronomie de Lyon Ampère (CALA) organise des ateliers, animations et conférences à Villeurbanne. L'accueil du public se fera de 18 heures à 1 heure du matin au Parc de la commune. Les visiteurs pourront observer le soleil puis les étoiles avec des lunettes et télescopes. Le CALA sera également présent à Vaulx-en-Velin.

Pour ceux qui préfèrent la campagne, les communes de Saint-Martin-en-Haut et Saint-Jean-des-Vignes proposent elles aussi des activités. Le programme est à retrouver sur le site des Nuits des étoiles.

