Lyon : "c'est l'anneau unique, en or, du Seigneur des Anneaux" s'émerveille Jérémy Loir

Jérémy Loir, créateur du festival Yggdrasil, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Le festival Yggdrasil, c'est la convention geek la plus immersive de France, où se côtoient les mondes imaginaires et imaginables.

Yggdrasil, dans la mythologie celtique, signifie l'arbre-monde, celui qui porte les univers possibles, petits et grands rêveurs trouveront leur bonheur en déambulant dans les allées du festival.

Pendant deux jours, à Eurexpo, les 8 et 89 févier, Comme d'habitude, le festival vous invitera à explorer des univers fascinants, répartis en quartiers thématiques : heroic fantasy, médiéval, science-fiction, asie médiévale et mangas, steampunk univers des sorciers modernes.

Lire aussi : Yggdrasil, le festival où se côtoient les mondes imaginaires et imaginables (photos)

Un anneau unique sous licence officielle du Seigneur des Anneaux

Dans l'attente de ce grand raout, 10e du nom, bon enfant où 30% des 30 000 visiteurs sont costumés, se cosplayer, comme il est d'usage, les organisateurs ont vu les choses en grand avec une sorte de prequel en plein cour de Lyon. ce sera samedi 25 janvier, "pour les 16 à 354 ans", une chasse au trésor immersive dans les rues de Lyon, quinze jours avant le festival. Elle est gratuite et ouverte à tous. Les participants auront l'opportunité de remporter un anneau en or spécialement forgé pour l'occasion (presque dans les flammes du mordor) dans un boîtier exclusif d'une valeur totale de 7000€.

"On a pensé à un prix un peu extraordinaire, on a eu beaucoup de chances parce qu'on a travaillé avec les gens de Moriarty Art Project et également le très talentueux bijoutier lyonnais Sylvain Nosjean qui nous ont fait un objet officiel - puisqu'il a reçu un adoubement officiel du Seigneur des anneaux :sur l'anneau unique, le symbole ultime "s'enthousiasme Jérémy Loir, créateur du festival Yggdrasil.

L'organisation a limité à 5 000 participants, "on ne veut pas que ce soit une perturbation pour la ville de Lyon".

Inscription pour "la quête de l'Anneau" du festival Yggdrasil, ici.

La restranscription intégrale de l'entretien avec Jérémy Loir

Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Jérémy Loir bonjour. Vous êtes créateur du festival Yggdrasil qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Et pour ses 10 ans, vous organisez une immense chasse aux trésors dans la ville de Lyon. Avant qu'on revienne sur cette chasse aux trésors assez incroyable on va parler de ce festival qui fête ses 10 ans. Yggdrasil déjà c'est un mot quand même un peu barbare ça vient d'où ?

Ça vient de la tradition viking nordique, c'était l'arbre qui portait les mondes et nous on est un festival des mondes de l'imaginaire, plusieurs mondes on va du Moyen-Age à la la fantasy, avec tout ce qui va être magie et donc on s'est dit l'arbre qui porte les mondes le festival qui porte les mondes ça allait bien ensemble. Ça allait bien.

Yggdrasil fête ses 10 ans ça se passe quand ça se passe où ?

Alors ça se passe toute l'année, mais plus particulièrement, on va commencer à Eurexpo pour notre grande édition donc le festival Yggdrasil puisqu'il y a tout un tas d'événements tout au long de l'année, ça se passe le 8 et 9 février et on attend beaucoup de monde pour cette édition.

Et avant tout ça le 25 janvier il y a cette fameuse chasse aux trésors qui se passe dans Lyon c'est la quête de l'anneau, alors Le Seigneur des anneaux, tout le monde connaît, sauf à vivre sur notre planète, expliquez-nous pourquoi avoir fait cette chasse aux trésors ? Puis il y a un prix incroyable. Alors pourquoi avoir fait cette chasse aux trésors ?

Parce que comme on l'a dit c'est nos 10 ans et pour ces 10 ans on souhaitait offrir quelque chose à tous nos visiteurs, leur faire un vrai beau cadeau. On voulait faire la fête, l'anniversaire ça se fête. On a pensé à un prix un peu extraordinaire, on a eu beaucoup de chances parce qu'on a travaillé avec les gens de Moriarty Art Project et également le très talentueux bijoutier Sylvain

Nosjean qui est un bijoutier lyonnais et ils nous ont fait un objet officiel - puisqu'il a reçu un adoubement officiel du Seigneur des anneaux. On est parti donc sur l'anneau unique, le symbole ultime.

Mais quand vous dites adoubement il a été adoubement par qui ?

Par les marques tout simplement c'est un objet sous licence qui a reçu la licence. C'est un objet sous licence officiel du Seigneur des anneaux. C'est un produit officiel, et en or, c'est l'anneau unique.

C'est l'anneau unique. Alors cette chasse aux trésors elle est ouverte à qui ? Vous attendez combien de personnes et comment ça marche finalement ?

Alors elle est ouverte à tous il faut se préinscrire à partir du lundi 20 janvier au matin sur notre site, c'est plus prudent puisqu'on s'attend à avoir un petit peu de monde. Le début sera donné par un petit retour de mail on garde encore beaucoup de mystère parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde à cette chasse. On a limité à 5000 participants, on a plutôt travaillé dans l'autre sens : on ne veut pas que ce soit une perturbation pour la ville de Lyon donc on s'est limité à 5000 participants.

Donc préinscription et après ça va marcher comment finalement ?

Et bien c'est simple, les gens utiliseront une application sur leur smartphone et pourront aller d'un point à l'autre dans la ville. Ils ont une première énigme et il faut qu'ils arrivent à trouver où il faut aller. Ils y arrivent pas c'est pas grave ils ont même un petit bouton pour les aider. Ça doit pas être limitant avant tout c'est un bon moment à vivre entre amis et en famille. On ne veut pas que ce soit quelque chose de trop bloquant. Et à la fin de tout ça parmi les gagnants donc ceux qui ont réussi à faire au moins une quête il y a quatre quêtes dans ce jeu une quête de quatre missions. Et à chaque fois que vous finissez une quête, virtuellement, on met votre nom au moins une fois dans le chapeau et vous avez une chance d'être tiré au sort pour gagner l'anneau qui sera remis le dimanche soir sur la scène du festival.

L'anneau qui a une valeur totale quand même de 7000 euros.

7000 euros avec le pack on a l'anneau plus un coffret exclusif du festival. On veut que les gens aient aussi un beau souvenir du festival on prépare quelque chose de chouette.

Ok donc ça ça sera le 25 janvier. Festival Yggdrasil alors c'est vrai que pour y être allé plusieurs fois c'est très étonnant parce qu'on arrive on peut être à côté justement on parlait de Seigneur des anneaux , à côté d'orques...Tout le monde se déguise tout le monde joue le jeu. Il y a quand même sur ce festival une ambiance quand même hyper particulière.

Alors c'est une ambiance qui se veut très bon enfant. Alors quand on dit tout le monde, on estime qu'on a entre 20 et 30% des gens qui vont se costumer se cosplayer qui ont toujours rêvé de faire un costume j'ai envie de dire d'elfe. C'est le jour où il faut le sortir. On a beaucoup de femmes maintenant qui viennent avec leur robe de mariée qu'elles recustomisent parfois même en mariée zombie de Tim Burton. C'est le lieu où en fin de compte un peu des folies douces où on peut se faire plaisir mais surtout c'est un lieu de rassemblement familial. C'est l'endroit où qu'on soit jeune vieux tout seul avec des amis on va trouver des choses qui nous plaisent et on a entre autres travaillé pour qu'on puisse venir en famille qu'il y en ait pour tous les membres de la famille et que ce ne soit pas la punition genre le centre commercial pour les enfants. C'est un moment de retrouvailles.

Et il y a combien de personnes sur ce festival ?

Alors notre corps est à 30 000 personnes.

30 000 c'est-à-dire que ce n'est pas le petit festival de quartier.

On a des gens maintenant qui viennent de toute la France, on a des créateurs, des artisans qui viennent de toute l'Europe. Donc c'est reconnu. C'est presque à Lyon qu'on est les plus discrets mais on a énormément de Parisiens maintenant on a beaucoup de Toulousains. On a des Suisses, on a des Belges qui viennent de loin puisque c'est un festival qui en plus aimons les gens en costume mais on aime aussi la déco on fait des décors. C'est une ambiance…

Et cette année il nous reste 40 secondes, u'est-ce que les grandes nouveautés de ce festival ?

Alors la grande nouveauté c'est plus un retour aux sources c'est tout ce qui va être un défilé des gens en costume on va avoir des nouveaux shows sur scène on a des invités comme Florent Mothe qui a chanté Mozart l'opéra-rock L'Assasymphonie qui va être sur scène. On a une très belle pléiade d'invités pour célébrer ces dix ans et puis j'ai envie de dire que ça va être la célébration en elle-même les temps forts sur scène vont être très nombreux.

Dans ce monde cette actualité un peu pesante, si ce n'est anxiogène, ça fera un petit moment d'une belle respiration ce festival Yggdrasil. Eh bien écoutez merci beaucoup Jeremy Loir d'être venu sur le plateau nous expliquer cette quête de l'anneau et puis pour plus d'informations évidemment c'est www.lyoncapitale.fr A très bientôt au revoir !