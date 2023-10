Professeur tué à Arras : Wauquiez demande "des comptes à l'extrême gauche"

Après le meurtre d'un professeur à Arras, les responsables politiques lyonnais n'ont pas tardé à réagir avec, pour certains, un ton très politique.

Ce vendredi matin, un Russe de 20 ans originaire de Tchétchénie a tué un professeur de lettre dans un établissement scolaire situé à Arras dans le Nord de la France. Le parquet anti-terroriste a été saisi, l'individu était fiché S et activement suivi par la DGSI. Selon plusieurs médias, il aurait crié "Allah Akbar".

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a exprimé son X (ex-Twitter) son "horreur" après cette attaque. "Mes pensées les plus émues aux victimes, à leurs proches. Tout mon soutien aux enseignants et à l’ensemble de la communauté éducative", écrit l'édile sur le réseau social.

Plus politique, Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, estime quant à lui qu'"il est temps d’ouvrir les yeux sur cette cinquième colonne du terrorisme islamiste qui nous attaque de l’intérieur. Et le moment est venu de demander aussi des comptes à ses amis de l’extrême-gauche qui en sont la vitrine légale". Avant de finalement exprimer "toutes (s)es pensées aux victimes et à leurs proches".

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a qualifié cet acte de "meurtre abominable". "Mes pensées vont d'abord à la famille et aux proches de cet enseignant et aux victimes qui ont été transportées à l'hôpital. Une pensée également pour nos élèves et nos enseignants qui vivent une journée noire face à cet acte ignoble", écrit l'élu écologiste.

Cette attaque intervient presque trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant de 47 ans décapité le 16 octobre 2020 près de son collège des Yvelines, après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression.