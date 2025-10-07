Le Prix Goncourt des détenus se déroule du 2 septembre au 17 décembre. (Photo Pixabay)

Dans le cadre du prix Goncourt des lycéens, une rencontre élèves-auteurs est prévue à Lyon le 10 octobre prochain.

Chaque année, le ministère de l'Education Nationale donne l'opportunité à près de 2 000 lycéens d'élire leur roman préféré dans le cadre du prix Goncourt des lycéens. Après plusieurs semaines de lectures intensives, il est temps pour les élèves des lycées participants, de partir à la rencontre des auteurs.

A Lyon, la rencontre aura lieu vendredi 10 octobre au Théâtre de la maison du peuple à Pierre-Bénite. Dix auteurs seront présents pour échanger et débattre auprès de dix classes venues de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Deux sessions de questions/réponses sont prévues au long de la journée.

A l'issue de ce rendez-vous, une délibération régionale permettant de sélectionner les finalistes aura lieu lundi 24 novembre. Les délibérations nationales, se tiendront jeudi 27 novembre au matin, avant l'annonce du lauréat du prix Goncourt des lycéens à 13 h.

