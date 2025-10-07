Actualité
Le Prix Goncourt des détenus se déroule du 2 septembre au 17 décembre. (Photo Pixabay)

Prix Goncourt des lycéens : une rencontre élèves-auteurs prévue à Lyon

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre du prix Goncourt des lycéens, une rencontre élèves-auteurs est prévue à Lyon le 10 octobre prochain.

    Chaque année, le ministère de l'Education Nationale donne l'opportunité à près de 2 000 lycéens d'élire leur roman préféré dans le cadre du prix Goncourt des lycéens. Après plusieurs semaines de lectures intensives, il est temps pour les élèves des lycées participants, de partir à la rencontre des auteurs.

    A Lyon, la rencontre aura lieu vendredi 10 octobre au Théâtre de la maison du peuple à Pierre-Bénite. Dix auteurs seront présents pour échanger et débattre auprès de dix classes venues de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Deux sessions de questions/réponses sont prévues au long de la journée.

    A l'issue de ce rendez-vous, une délibération régionale permettant de sélectionner les finalistes aura lieu lundi 24 novembre. Les délibérations nationales, se tiendront jeudi 27 novembre au matin, avant l'annonce du lauréat du prix Goncourt des lycéens à 13 h.

    Lire aussi : Ces quatre prisons d'Auvergne-Rhône-Alpes vont participer au Prix Goncourt des détenus

    à lire également
    Nicolas Sarkozy
    Haute-Savoie : bientôt incarcéré, Sarkozy ne se rendra finalement pas à Rochexpo

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nicolas Sarkozy
    Haute-Savoie : bientôt incarcéré, Sarkozy ne se rendra finalement pas à Rochexpo 10:18
    Prix Goncourt des lycéens : une rencontre élèves-auteurs prévue à Lyon 09:46
    Lyon : la vaisselle de grands cuisiniers bientôt en vente à l'Hôtel de Ville 09:17
    police lyon faits divers
    Une personne blessée par arme blanche au cours d'une rixe à Lyon 08:48
    Polémique des notes de frais parisiennes : à Lyon, les achats et déjeuners du maire sont consultables 08:23
    d'heure en heure
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Pollution : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi à Lyon 07:59
    Photo d'illustration
    Météo : encore une journée ensoleillée ce mardi à Lyon 07:36
    bus, TCL, Lyon, transports en commun
    TCL : après un panne majeure, la circulation des bus reprend progressivement ce mardi 07:14
    Fabrice Matteucci
    "Les candidats socialistes sont prêts à repartir en campagne", pointe Fabrice Matteucci 07:00
    Centre commercial de Lyon Confluence
    Lyon : Maxi Zoo, Bershka... de nouvelles enseignes s'installent à Confluence 06/10/25
    Collision mortelle dans le 3e arrondissement de Lyon : le motard est sorti du coma 06/10/25
    Médias : Zonebourse rachète l’agence Option Finance 06/10/25
    Festival du court-métrage : voici les lauréats de Filmoramax Lyon 06/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut