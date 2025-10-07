Les 8 et 9 novembre prochains, "la Vaisselle des Chefs" revient à Lyon. L'occasion de chiner vaisselle et accessoires des plus grands chefs français.

C'est devenu une habitude. Depuis quinze ans, l'ancienne vaisselle de grands chefs est vendue lors d'un week-end d'automne. Organisé samedi 8 et dimanche 9 novembre prochain au sein de l'Hôtel de Ville de Lyon, l'événement "La vaisselle des chefs" est l'occasion d'offrir une seconde vie aux assiettes, aux couverts ou encore aux nappes des plus grands restaurants de la gastronomie française.

Cette année, la vaisselle des maisons Bocuse, de l'étoilé Georges Blanc, ou du Chapeau rouge seront notamment proposées à la vente à des prix cassés. L'entrée à l'événement est gratuite mais nécessite une inscription.

