Une énième caserne de pompiers du Rhône visée par une tentative de cambriolage

La caserne de Vourles-Brignais a été ciblée par un cambriolage. @Sapeurs-pompiers de Vourles-Brignais

Le centre de secours de Vourles-Brignais, au sud-ouest de Lyon, a été visé par une tentative de cambriolage durant le week-end.

La série noire se poursuit dans le Rhône. Ce week-end, le centre de secours de Vourles-Brignais, situé au sud-ouest de Lyon, a été la cible d’une tentative de cambriolage. Le ou les malfaiteurs seraient entrés par effraction dans les locaux, sans parvenir à emporter de matériel, rapportent nos confrères du Progrès.

"Nous déplorons cet incident, qui concerne des locaux, du matériel et des équipements indispensables aux interventions et à la sécurité de la population", a réagi l’Amicale des sapeurs-pompiers de Vourles-Brignais sur les réseaux sociaux.

Une série de cambriolages inquiétante

Cette tentative intervient alors que les casernes de sapeurs-pompiers du Rhône font l’objet d’une inquiétante série de cambriolages. Avec celle de Vourles-Brignais, dix casernes ont été cambriolées depuis le 7 août, notamment à Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Vaugneray, Fontaines-sur-Saône et Quincieux.

À chaque fois, les malfaiteurs semblent rechercher principalement du matériel de désincarcération. Cela n’est pas un hasard, puisque ces équipements sont coûteux et facilement transportables. Pour les malfrats, ils peuvent être utilisés pour forcer des portes ou des coffres.

Une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime a été ouverte par le parquet de Lyon le 28 août. Pour rappel, la préfecture du Rhône a annoncé l’arrivée de nouveaux dispositifs, dont des caméras de surveillance pour renforcer la sécurité des casernes.

Lire aussi : Après une série de cambriolages, les casernes de pompiers renforcent leur sécurité